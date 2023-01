(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Appena cento giorni e una serie infinita di retromarce e contrordini: come dimenticare il pasticcio del dl Rave, il gelo di Macron dopo le gaffes sui migranti, il frettoloso ripensamento sul Pos o la ...

Così in una nota Matteo, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera. . 30 gennaio 2023Quella pietraè lì solo per, è lì per farci inciampare nella memoria della nostra storia, anche nella vergogna della nostra nazione che ha permesso l'orrore perpetrato. Si tratta anche ...

Richetti, non c'è nulla da festeggiare,solo spot per governo Euronews Italiano

Richetti, non c'è nulla da festeggiare,solo spot per governo La Sicilia

Ripulita la pietra d’inciampo dedicata a Richetti IlPiacenza

Ucraina: Richetti, 'Russia calpesta diritto, lo sa chi vota no ... SardiniaPost

Ultimo'ora: Ucraina: Richetti, 'Russia calpesta diritto, lo sa chi vota no' La Svolta

"Appena cento giorni e una serie infinita di retromarce e contrordini: come dimenticare il pasticcio del dl Rave, il gelo di Macron dopo le gaffes sui migranti, il frettoloso ripensamento sul Pos o la ...La pietra d'inciampo dedicata a Enrico Richetti sporcata, e poi subito ripulita dal consigliere comunale Jonathan Papamarenghi. L'iscrizione era stata ...