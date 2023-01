(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilcondanna l'con i droni avvenuto sabato sera in, come qualsiasi azione che minacci ladi un. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dalla ...

Il presidente russo Vladimir Putin minacciò Boris Johnson con unmissilistico durante una telefonata ' straordinaria nel periodo precedente all'invasione ... Il: 'Una menzogna le accuse ...Ilcondanna l'con i droni avvenuto sabato sera in Iran, come qualsiasi azione che minacci la sovranità di un Paese. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dalla Tass. ...

Cremlino, attacco a Iran è minaccia a sovranità del Paese - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cremlino, attacco a Iran è minaccia a sovranità del Paese l'Adige

Cremlino, attacco a Iran è minaccia a sovranità del Paese La Prealpina

Cremlino, attacco a Iran è minaccia a sovranità del Paese Alto Adige

Cremlino, attacco a Iran è minaccia a sovranità del Paese La Sicilia

L'allora inquilino di Downing Street ha raccontato che il capo del Cremlino gli aveva detto che "per un attacco missilistico basterebbe un minuto". E' impossibile sapere se la minaccia di Putin fosse ...Il Cremlino condanna l'attacco con i droni avvenuto sabato sera in Iran, come qualsiasi azione che minacci la sovranità di un Paese. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Ta ...