Caso Juventus | una non sorprendente doccia fredda con effetto domino

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La notizia rimbalza su tutti i giornali e i siti, nazionali e non: un nuovo scandalo getta un’ombra sulla Serie A e ad essere nel mirino è proprio lache, come con una sorta di, scatena conseguenze anche su altre squadre. La giustizia sportiva in questi giorni è in fermento, dopo aver L'articolo proviene da Calcio e Finanza.