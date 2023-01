Osimhen | stop e tiro al volo in Napoli-Roma | rivedi il gol

(Di domenica 29 gennaio 2023) Victorha siglato un gol bellissimo durante, il nigeriano segna il suo 13simo gol in Serie A. Bellissima l’azione che porta ilal gol contro la, perfetto il passaggio di Mario Rui, che in mezzo a tre riesce a trovare l’imbucata giusta per Kvaratskhelia. Il georgiano pennella un cross al bacio con il sinistro, ma il vero capolavoro lo fa. La palla del georgiano è lenta, mapa la palla di petto, palleggio con il ginocchio edi destro sotto la traversa, su cui nulla può fare Rui Patricio. Un movimento fenomenale quello diche dimostra di essere cresciuto a dismisura, anche tecnicamente. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

... i ragazzi di Luciano Spalletti siglano la rete dell'1 - 0 grazie ad un'azione straordinaria che nasce sulla sinistra con Kvaratskhelia che mette al centro un pallone invitante per: il ...Quest'anno, fatta eccezione per Rrahmani, gli altrigravi non sono durati più di un mese e non ... Il napoletano Victor- che spezzò l'equilibrio della gara di andata - si sta consacrando ...

La conclusione a rete dell'attaccante nigeriano sembra quasi frutto di giocate proprie soltanto di un videogame.