Formazioni ufficiali Napoli Roma | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 29 gennaio 2023) Alle 20.45 scenderanno in campo. Ecco ledecise da José Mourinho e Luciano Spalletti Ecco ledi(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Demme, Gaetano, Ndombele, Zedadka, Zerbin, Politano, Elmas, Raspadori, Simeone.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, El Shaarawy, Kumbulla, Vina, Camara, Tahirovic, Volpato, Bove, Belotti, ...

LAZIO - FIORENTINALAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. ...di Virtus Francavilla - Monterosi Tuscia VIRTUS FRANCAVILLA (3 - 5 - 2) : Avella; Idda, Minelli, Caporale; Cisco, Di Marco, Risolo, Murilo, De Marino; Maiorino, Patierno. A ...

(LIVE!) NAPOLI-ROMA, le formazioni ufficiali: Pellegrini a centrocampo con Matic e Cristante, torna Spinazzola Giallorossi.net

Ascoli-Palermo: le formazioni ufficiali Palermo FC

La Roma si prepara a scendere in campo al Maradona per la sfida con i partenopei Programmato per le 20:45 il calcio d’inizio per la sfida tra Roma e Napoli, big match di campionato che andrà in scena ...Allo Stadio Olimpico di Roma è tutto pronto per la partita tra Lazio e Fiorentina. Restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida. Tra poco si parte! Queste ...