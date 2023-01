Massimiliano, come arriva laa questa sfida con il Monza "Ci arriviamo dopo due partite in cui non abbiamo vinto, subendo 8 gol. Dobbiamo assolutamente migliorare e tornare alle vecchie abitudini: ..."Dobbiamo tornare alle vecchie abitudini: avevamo preso sette gol in 17 partite, ora siamo reduci da nove in tre gare compresa la coppa Italia": Massimilianovuole che la sua Juventus torni ad essere solida in fase difensiva. "Dobbiamo migliorare, anche se il calcio è strano e capitano anche serate come quelle - aggiunge l'allenatore bianconero - ...

Conferenza stampa Allegri: «Vlahovic e Pogba recuperati» Juventus News 24

Allegri studia la Juve anti-Monza: finalmente il problema è l'abbondanza La Gazzetta dello Sport

Juve: Allegri, troppi gol subiti nelle ultime gare Agenzia ANSA

Juventus, Allegri sul rinnovo di contratto: "Ho parlato con John Elkann ma non di questo" TUTTO mercato WEB

Allegri, gioia e dolori Juve: "Recupero Pogba e Vlahovic ma Chiesa..." Corriere dello Sport

Dobbiamo migliorare. Serve tornare alle vecchie abitudini". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, vuole un cambio di marcia da parte dei suoi. I bianconeri, che domenica pomeriggio alle 15 ...TORINO - Alla Continassa sta germogliando una nuova Juventus. Lo racconterà, innanzitutto, la lista dei convocati per la sfida interna al Monza, intanto lo ha confermato tra le righe anche ...