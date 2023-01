Di Maria spiazza la Juventus | decisione inaspettate per il futuro | che botta!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023)clamorosa del “Fideo”, tremano i tifosi, le ultime dichiarazioni del calciatore sul suohanno sconvolto la piazza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A convincere l’argentino sembrano essere stati proprio i suoi compagni, uno su tutti Leandro Paredes che in questa stagione ha condiviso con lui anche la coppa del mondo. Gioie Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.