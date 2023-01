Un' infamia | è l' abisso dell' umanità Il messaggio durissimo del premier Meloni

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "La Shoah rappresenta l'. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l'e leggi razziali del 1938". È ildel presidente del Consiglio Giorgiain occasionea giornataa memoria. "Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l'orrorea Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Oggi l'Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti i giusti che hanno rischiato o perso la loro vita per salvarne altre e si inchina ai sopravvissuti per l'instancabile servizio di testimonianza che portano avanti". ...

