Napoli-Roma sarà seguita in tutto il Mondo!

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La partita del Maradona in programma domenicaseguito ovunque in tutti i continenti La partita, in programma domenica sera allo stadio Maradona,trasmessa inil mondo. Copertura totale per i cinque continenti. Nessuno si perderà lo spettacolo del Maradona di Fuorigrotta. Una gara che dovrebbe offrire spettacolo ed emozioni tra due squadre tra le più in forma del momento.trasmessa inil mondo Come riferisce il club azzurro, la garatrasmessa ovunque: "previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia, la "euroasiatica" Georgia e delle centro-sudamericane ...