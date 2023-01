(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo un altro grande evento: ils Seidi. Dal 4 febbraio al 18 marzo, infatti, vivremo oltre un mese in compagnia dell’appuntamento più prestigioso della palla ovale, riservato alle Nazionali europee.insu Sky e insu NOW. Italia, Francia, Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia sono pronte a dare il via ad un’altra attesissima edizione, dove non mancheranno emozioni, gioco e spettacolo. Riflettori puntati in particolare sulla Nazionale Italiana: tutti gli incontri saranno live su Sky Sport Uno, insu NOW e anche in chiaro su TV8, con studi pre e post partita dedicati.il torneo sarà raccontato con la passione e la ...

il torneo sarà raccontato con la passione e la competenza della squadradi Sky Sport: Francesco Pierantozzi, con Federico Fusetti e Andrea De Rossi, al commento delle partite dell'Italia, ...... la novità annunciata da Sky, che dal 4 febbraio al 18 marzo trasmetteràil Sei Nazioni in ... Oggi si deve pensare al Sei Nazioni, non è tempo di sperimentare in vista dellaWorld Cup". ...

Rugby, tutto il Guinnes Sei Nazioni 2023 di rugby in diretta su Sky e in streaming su NOW OA Sport

Rugby, Andrea Zambonin lascia il ritiro azzurro, tutto ok per Matteo Minozzi OA Sport

Rugby - Italia: aggiornamento sulle condizioni fisiche di Matteo ... OnRugby

Rugby: Sei Nazioni Under 20, i convocati azzurri per primi 2 match ... TeleIschia

Rugby - Tutto il rugby che verrà: il calendario del 2023 OnRugby

A pochi giorni dall’inizio del 6 Nazioni 2023, in casa Rugby Parma arriva la bellissima notizia della convocazione del gialloblù Fabio Ruaro tra i 27 giocatori selezionati per i primi due match a ...A Sky arriva un altro grande evento: il Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby. Dal 4 febbraio al 18 marzo: oltre un mese in compagnia dell’appuntamento più prestigioso della palla ovale, riservato alle N ...