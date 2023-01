Oscar 2023 | conferme | sorprese e record delle nomination

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dall'eccellente risultato di Everything Everywhere All at Once e Gli spiriti dell'isola alla sorpresa Andrea Riseborough, la nostra analisiagli. Con ben sette settimane d'anticipo sulla cerimonia della novantacinquesima edizione degli Academy Award, in programma al Dolby Theatre di Los Angeles per il 12 marzo, nella giornata di martedì sono state rese note leagli. Come ampiamente previsto, i due pesi massimi di questa awards season hanno riportato un ottimo risultato anche fra i membri dell'Academy, con un totale di segnalazioni perfino superiore alle aspettative: stiamo parlando di Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, commedia sci-fi su un multiverso che vede coinvolte le innumerevoli ...

Presente al Sundance Film Festivalcol documentario sulla sua vita Pretty Baby: Brooke Shields ... Il film, che si rivelò un buon successo al botteghino e ottenne una candidatura aglinella ..., annunciate le candidature per gli Academy Awards. Due le candidature per l'Italia con Alice Rohrwacher tra i corti (Le Pupille) e Aldo Signoretti per il trucco e l'hair styling di Elvis. ...

Le nomination agli Oscar 2023 Il Post

Oscar 2023, due nomination per l'Italia: Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti Adnkronos

Le nomination degli Oscar 2023, l'Italia c'è con il corto di Alice Rohrwacher e il truccatore di 'Elvis' la Repubblica

Oscar 2023 nominations: Everything Everyone All at Once domina, per l'Italia il corto Le Pupille La Gazzetta dello Sport

Oscar 2023, tutte le nomination: Le pupille di Alice Rohrwacher candidato - Cinema Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Paul Mescal – Attore protagonista di Aftersun “Questo è davvero un momento speciale per tutti coloro che sono coinvolti in Aftersun. Essere riconosciuto dall’Academy è un tale onore folle e sono così ...