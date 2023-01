Marsiglia | Guendouzi richiesto in Premier | pronta un'offerta da record

Sportitalia

Commenta per primo È l' Olympiquedi Igor Tudor la prima squadra qualificata per gli ottavi della Coppa di Francia. Nella ...battuto 1 - 0 il Rennes grazie alla rete realizzata daReti: al 14 stM. () . Ammonizioni: al 45'+1 pt Balerdi L. () al 8 pt Wooh C. (Rennes), al 28 st Traore H. (Rennes). Presentazione del match O.- Tudor potrebbe ... Coupe de France, il Marsiglia batte il Rennes 1-0: decide Guendouzi Guendouzi stende il Rennes e qualifica l'Olympique, domani le altre sfide valide per i sedicesimi di finale MARSIGLIA (Francia) - L'Olympique Marsiglia di Igor Tudor è la prima squadra ad approdare ag ...