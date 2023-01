Terremoto alle porte dell' Italia | scossa 4 7 a Malta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Trema il cuore del Mediterraneo: un forteè stato registrato dall'INGV mercoledì mattinaore 5.21 con epicentro a Sud di. La, di magnitudo 4,7, si è verificata a una profondità di 30 chilometri. Al momento fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.

