Milan | la verità sul futuro di Eletu

Milan News

Commenta per primo Victor Eletu, giovane promessa del, ha rinnovato di recente il suo contratto con il club rossonero fino al 2025. Al momento, nonostante le voci, non ci sono situazioni in essere sul mercato in uscita.A inizio 2021, ilsi qualificò per i quarti di Coppa Italia perché lui, ai rigori finali, ... In carriera , per la, l'archivio non è malvagio: 7 rigori parati su 33 complessivi, più o meno ... La Gazzetta in apertura su Milan-Inter: "La coppa della verità"