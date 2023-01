L' arresto di Messina Denaro è l' apertura di tutti i siti internazionali

Agenzia ANSA

Si ritiene che quel latitante fosse MatteoDenaro, ma che qualcuno l'avesse avvertito per ... ma all'indomani dell'del ricercato Bernardo Provenzano , il quale custodiva i pizzini del ...L'ordine d'numero 267/93 era stato spiccato per quattro omicidi, emesso da un giudice palermitano il 2 giugno 1993.Denaro tre giorni dopo in quella lettera diceva addio per sempre ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca “Se oggi non corriamo rischi dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro di regimi carcerari meno rigidi è perché quell’istituto fortemente voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stato difeso dai ...1' DI LETTURA PALERMO – “Questa mattina a Palermo è stato finalmente arrestato Matteo Messina Denaro, il più noto latitante di Cosa Nostra. Nella speranza che possa collaborare con la giustizia, adess ...