WWE | Nick Khan sarebbe colui che ha l’ultima parola su tutte le decisioni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ormai lo sappiamo, Vince McMahon è tornato in WWE dando un importante scossone agli assenti interni della società. Non è ben chiaro cosa accadrà nel prossimo futuro, ma sembra proprio che la WWE sia in vendita. Vince è tornato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, con Stephanie che ha lasciato la Compagnia. Tuttavia l’uomo che sembra avere più potere èlui ad averesu tutto.uomo con più potere Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter,, CEO della Compagnia,attualmente l’uomo con maggior potere in WWE.lui ad averevoce in capitolo su ...

The Shield Of Wrestling

"Con la leadership di(Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono certa che lasia nelle migliori condizioni per continuare a fornire contenuti ......in. Come un fulmine a ciel sereno è appena piombata sui social la notizia delle dimissioni di Stephanie McMahon dal ruolo di Co - CEO e Chairwoman della Compagnia. Rimarrà dunque soltanto... Nick Khan guida la WWE: resta lui l'unico CEO Nick Khan è rimasto l'unico CEO della WWE dopo le dimissioni di Stephanie McMahon, e continuerà a guidare la compagnia nonostante il ritorno di VInce McMahon.Ormai lo sappiamo, Vince McMahon è tornato in WWE dando un importante scossone agli assenti interni della società. Non è ben chiaro cosa accadrà nel prossimo futuro, ma sembra proprio che la WWE sia i ...