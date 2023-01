Manchester United | stagione finita per van de Beek Ten Hag | «Tornerà per il prossimo pre-campionato»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Donny van de, centrocampista del, ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori fino al termine dellaDonny van de, centrocampista del, ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori fino al termine della. Lo ha annunciato il tecnico Ten Hag in conferenza stampa: «per ilpre-. Sarà indisponibile fino al termine della. I pensieri sono tutti per lui, è terribile. Per fortuna sul lungo periodo il suo ginocchio sarà ristabilito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bruttissimo responso per Donny van de Beek, che termina anzitempo la stagione con il Manchester United. L'olandese si era fatto male al ginocchio in modo grave una decina di giorni fa nel primo tempo contro il Bournemouth, come ha sottolineato l'allenatore della squadra inglese, Erik Ten Hag. Infortunatosi a seguito di un contrasto con Senesi, il centrocampista dei Red Devils sarà costretto a saltare il resto della stagione.