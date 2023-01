Governo | Ciriani | ' priorità gennaio avviare riforme istituzionali'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Ci attende la trasformazione del nostro programma in atti di, un lavoro enorme. Ala nostrale: quella della forma di, individuando la soluzione migliore per dare stabilità politica al Paese, e quella delle autonomie regionali. E spero che già a febbraio ci possa essere un primo testo della riforma fiscale. Intanto, ricordo, abbiamo iniziato a lavorare alla riforma del codice degli appalti". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca, in un'intervista a 'Libero'.

