Olimpiadi 2026 | una conferenza stampa solo per discolparsi dei ritardi Malagò | “In 3 anni incontrato 3 governi | poi il Covid | la guerra…”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sarà che a Milano sono appena partiti gli scavi per il Villaggio olimpico, all’ex scalo ferroviario di Porta Romana; o forse sarà che di cantieri aperti – escluso quello meneghino – dalla Lombardia al Veneto, passando per il Trentino-Alto Adige, non ce ne sono. Sta di fatto che è servita la visita della delegazione del Cio – con Sari Essayah, presidente della Commissione di coordinamento, e Christophe Dubi, direttore sportivo – per svegliare dal torpore chi i Giochi invernali deldovrà – deve – organizzarli. E così Giov(Coni) e Andrea Varnier (fresco amministratore delegato di Fondazione Milano-Cortina) hanno fatto il punto della situazione sulledi casa nostra. “Ci faremo trovare pronti” hanno detto entrambi, senza la minima esitazione. Ma nella...

Il Sole 24 ORE

'E' davvero un grande privilegio per me poter lavorare per ledi Milano - Cortina. Quando sono stato chiamato ho sentito un grandissimo onore e anche un grande senso di responsabilità soprattutto perché questesi svolgeranno nel nella ...Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante l'incontro con la stampa relativo alledi Milano - Cortina: "Siamo al 14 dicembre 2022, sono passati 3 anni e 4 mesi: ho ... «Olimpiadi 2026, focus sulla prevenzione» Priorità indicata da Sari Essayah, capo della Commissione del Comitato internazionale olimpico. Malagò: San Siro va bene, ma va sistemato. Varnier: privilegio poter lavorare 2 volte per Olimpiadi orga ...MILANO (ITALPRESS) – “Vicenda San Siro Nella candidatura la cerimonia inaugurale era a San Siro, non mi risulta ci sia in Italia un altro posto così prestigioso e capace di ospitare 80mila spettatori ...