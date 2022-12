I quesiti del pm | «Territorio trasformato rischi non affrontati» I periti al lavoro

... c'è quella ad esempio relativa alle materie e soprattutto agli argomenti concernenti il contenuto deiTOLC (nel D. M. n. 1107Mur sono anche riportate le tabelle di Medicina e di ...In questa fase pilota, basterà mandare una mail, per ricevere con tempestività un riscontro dal Dipartimento degli affari di giustiziaMinistero. Idi maggiore interesse - sulle 6 macro -...Quattro quesiti sul prima e dopo. Sono i punti sottoposti al pool di periti nomimati dalla Procura di Napoli nel corso delle indagini che puntano a fare chiarezza su quanto avvenuto a Ischia ...Come abbiamo visto, l’Agenzia delle Entrate è nel pieno di un’ondata di assunzioni, anche di professionisti tecnici, soprattutto architetti, ingegneri, ...