“Sta male” Ansia al GF Vip 7 | salta concorrente | “Notizia che non avrei voluto darvi”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si vociferava di un imprevisto slittamento a proposito dell’attesissimo ingresso di Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, al GF Vip 7. Gli spettatori la conoscono benissimo ormai, grazie alle visite e agli interventi fatti durante le due permanenze della figlia a Cinecittà e per aver partecipato a L’isola dei famosi 15. Oggi sembra proprio che l’energica e loquace 60enne non entrerà più per un problema di salute, scoperto ora. Stava affrontando da diversi giorni la necessaria quarantena che precede l’ingresso al GF Vip 7, ed a tutti gli altri reality ormai dal 2020 con la comparsa del Covid. Sebbene fosse quasi certa l’entrata nello spiato appartamento capitolino, i telespettatori non capivano perché, puntata dopo puntata, Fariba Tehrani non si palesava sotto i riflettori. L’Investigatore social ha aggiornato sulla salute della madre di Giulia Salemi. GF Vip 7, ...