Seduta mattutina per il Napoli ad Antalya

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilnel ritiro di,ha svolto unadi allenamento,di seguito il report ufficiale del club :per ilal Winter Football Series by Regnum.La squadra ha svolto lavoro in palestra.Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo.Sirigu ha svolto allenamento personalizzato.Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra. Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo. ...Per domani è in programma una13:51 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino e nel pomeriggio la squadra replicherà con una seconda seduta di lavoro. Alla Continassa, ...Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra. Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto la ...