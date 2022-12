La crisi dell' italiano non è solo colpa della scuola

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si legge poco e si scrive ancora meno. Questa pare essere la fotografiaa società italiana attuale, e laè complice di questo declino perché non riesce a trasmettere la passione e l’importanzaa lettura, così come non assegna i compiti di scrittura necessari che consentano esercizio e praticaa parola. Ad andarci di mezzo c’è una generazione di studenti e forse anche la lingua italiana, elemento vivo nella società, ma sempre più sottratta alla precisione, all’esattezza e alla curao studio. Un tema di profonda discussione su cui interviene Claudio Marazzini, presidente’Accademiaa Crusca, l’istituzione che custodisce la nostra lingua. Non si scrive davvero più? Non si legge davvero più? "Su questo tema occorre riflettere bene, perché ...