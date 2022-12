Agenzia askanews

I leader dell'Unione europea sono arrivati ad Alicante per il vertice, dove sono accolti dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e posano per unadi gruppo. 9 dicembre 2022 EuroMed9, foto di gruppo per i leader europei ad Alicante La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a causa di uno stato influenzale, non potrà essere presente al vertice Eu Med-9 di Alicante, previsto per questo pomeriggio. Lo si apprende da fonti di… Leg ...