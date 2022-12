Cosa hanno chiesto gli italiani su Google nel 2022? | VIDEO

'Non si può dire unanella riunione di maggioranza e poi un'altra fuori', protestano fonti del ... uno propone una sorta di scudo penale per le imprese inadempienti con il Fisco nel 2022 che...Netanti di forti, lafondamentale per noi sarà concentrarci sul nostro gioco. Se faremo le cose giuste, andrà tutto bene'.Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...La cestista americana è tornata a casa in cambio della liberazione del trafficante di armi più famoso del mondo. Putin prova a mostrare una vittoria ...