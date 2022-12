Manovra | Scotto | ' emendamento Guerra contro aumento voucher a 10mila euro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato con Maria Ceciliaunper impedire lo scempio fatto dal governo che aumenta il ricorso aida 5000 a 10000. Questa misura è gravissima perché alimenta l'idea che il lavoro è semplicemente una prestazione occasionale in settori strategici come l'agricoltura e il turismo". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno. "Si tratta di una moderna forma di schiavismo che altera il mercato del lavoro e impone nuove forme di precarietà estrema. Chiediamo di sopprimerlo: le promesse del governo Meloni di maggiore protezione per i deboli sono già state abbondantemente tradite. Non esiste nessuna forma di lotta al lavoro povero, ma solo la massima licenza di fare qualsiasi cosa per i più forti".