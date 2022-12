Meta potrebbe rimuovere tutti i contenuti news da Facebook

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 dicembre 2022), la società madre di, sarebbe costretta adalla sua piattaforma se il Congresso americano approverà il Journalism Competition and Preservation Act, un legge che rafforza la posizione negoziale dei media rispetto ai giganti del web, facilitando negoziati collettivi per la distribuzione delle notizie online. La stessalo ha reso noto attraverso un comunicato rilanciato su Twitter dal suo portavoce, Andy Stone."Se il Congresso approverà un disegno di legge sbagliato come parte di una legislazione sulla sicurezza nazionale saremo costretti a considerare la rimozione in blocco delle notizie dalla nostra piattaforma, piuttosto che sottoporci a negoziati imposti dal governo che ignorano ingiustamente il valore che forniamo ...