Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo | rapporti ancora tesi tra i due | ecco cosa ha confessato il cantante

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 6 dicembre 2022)sono ormai separati da tempo e tutti e due si sono rifatti una vita con nuovi compagni (anche se laè tornata single di recente). Ilha anche avuto un bambino dalla nuova compagna, ma pare che icon la ex non siano comunque molto dis. La confessione In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha parlato del rapporto con. Non si è voluto sbilanciare e non ha voluto dire troppo, ma ha lasciato comunque intuire che ci siaparecchia sofferenza per la situazione, dopo che la relazione tra i due non sarebbe finita nel migliore dei modi: «Eh…va bene, comunque abbiamo un figlio insieme», ha ...