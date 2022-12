Verstappen vince il premio Autosport International Racing Driver of the Year

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La stella della Red Bull ha ottenuto un record di 15 vittorie su 22 gare nel 2022 e ha conquistato il suo secondo titolo mondiale a quattro gare dalla fine. I lettori dihanno votatocomedel 2022, davanti al principale rivale in F1 Charles Leclerc, al campione IndyCar Will Power e al vincitore del titolo di Formula E Stoffel Vandoorne. La vittoria diè stata annunciata il 4 dicembre in occasione degliAwards alla Grosvenor House di Park Lane. La reazione didopo essere diventatoof the“Grazie a tutti i fan che hanno votato per me per la seconda volta consecutiva, ...

La battaglia iridata non è affare della Rossa e il Mondiale se lo giocano Mercedes - Hamilton da una parte e Red Bull -dall'altra. La Ferrari peròla partita per il terzo nel ...C'è una Ferrari chesempre in F1 dopo la bandiera a scacchi, ma non è femminile. Dal 2021, infatti, sul podio il ... 'Dopo aver visto, Hamilton brindare con Ferrari Trento è chiaro a ...All'ombra dell'ingombrante Max Verstappen c'è Sergio Perez, seconda guida della Red Bull autore di una grande stagione ...Il pilota inglese: Mi sento un bersaglio per alcuni piloti. Non so spiegare il motivo esatto di questo comportamento. Penso sia dettato dal successo avuto nello sport.