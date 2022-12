Tennis | morto Nick Bollettieri | il più grande sforna campioni di sempre

Il piu' famoso coach didella storia, Nick Bollettieri, e'nella sua casa di Bradenton, in Florida, nella notte di domenica, dopo che nelle ultime settimane erano circolate voci sul peggioramento delle sue ...ROMA " E'Nick Bollettieri. Lo storico allenatore distatunitense, figlio di immigrati italo - americani, fondatore della "Nick BollettieriAcademy" (Nbta), è scomparso all'età di 91 anni. ...L'allenatore di tennis Nick Bollettieri è morto all'età di 91 anni: è stato coach di Andre Agassi e delle sorelle Williams. A Deejay Chiama Italia raccontava: "Lavoro per mantenere le mie otto ex mogl ...Nick Bollettieri, 91 anni, è morto in Florida, a Beradenton ... Il suo è stato un concetto innovativo del tennis, basato non soltanto sul talento, ma anche e soprattutto sulla preparazione fisica e ...