Stipendio dicembre 2022 | docenti e ATA sospesi per mancato adesione obbligo vaccinale non avranno né tredicesima né arretrati per quei mesi

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In arrivo sui conti correnti e comunque già visualizzabile su NoiPA l'importo didi. Una piccola gratifica, alla quale tra qualche giorno si sommeranno glidel triennio 2019/21. La somma totale varia per ciascuno, in base al profilo professionale e alla fascia di anzianità di servizio ma anche in base alle vicissitudini di questo periodo così complicato. L'articolo .