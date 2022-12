A novembre l’Europa ha consumato poco gas

Il Post

...locale' come una violazione delle regole dell'OMC a fine'UE è stata impegnata in colloqui con gli Stati Uniti sia a ... see gli Stati Uniti si accordano su standard comuni, ......scorso e' stato annunciato che sono stati creati piu' posti di lavoro delle attese (a263. Saipem avanza invece di oltre'1,5%. Vanno bene anche le Tim (+0,67%), nell'attesa di sviluppi ... L’Europa a novembre ha consumato molto poco gas