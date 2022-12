Mondiali | Francia-Polonia LIVE alle 16

Haifa (Isr) 17:30 MONDO- PLAY OFF- Polonia 16:00 Inghilterra - Senegal 20:00 PORTOGALLO COPPA DI LEGA Arouca - Leixoes 18:00 ROMANIA LIGA 1 Farul Constanta - Botosani 8 - 0 (Finale)...RIENTRI- Sono quattro i rossoneri rimasti in Qatar a giocarsi la Coppa. Theo Hernandez e Giroud con la, Leao con il Portogallo e Ballo - Touré con il Senegal . Tornerà a ...[themoneytizer id=”99064-6] Alle ore 16 scenderanno in campo Francia e Polonia per giocarsi l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali: ...Sono ufficiali le formazioni dell'ottavo di finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Polonia in programma alle 16 all'Al-Thumama Stadium. Didier Deschamps ritrova tutti i titolari: rispetto ...