Cristiano Ronaldo rivuole i 20 milioni promessi dalla Juve | il portoghese passa alle vie legali

(Di domenica 4 dicembre 2022) Non è tipo da restare in attesa troppo a lungo, né in campo né tantomeno quando si tratta di crediti da riscuotere come nel caso di quelli che vanterebbe ancora con lantus. L’attaccantesi è affidato a un avvocato per chiedere alla procura di Torino una copia degli atti dell’inchiesta sul club bianconero «avendone interesse». Il nome di CR7 compare infatti più volte nelle carte, citato nelle telefonate intercettate dei dirigenti bianconeri quando si parla di una «carta di». Ne parla per esempio il capo dell’ufficio legale del club, Cesare Gabasi, come riporta il Corriere della Sera, quando discute con il ds Federico Cherubini: «Non arriverei all’estremo (…) di fare una causa, perché poi quella carta lì che loro devono tirar fuori non è che ci aiuti tanto a noi ...