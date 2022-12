«Zelensky anticristo o piccolo demone?» Il nuovo livello del dibattito tra esperti sulla Tv russa – Il video

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrè un «» oppure un «?». È questa la domanda a cui cercano di rispondere gli analisti della tvin seguito alla proposta dei funzionari ucraini di vietare ai gruppi religiosi e alle chiese affiliate a Mosca di operare in Ucraina. Durante un acceso, pubblicato su Twitter da Julia Davis, editorialista del The Daily Beast e fondatrice del Russian Media Monitor, glisi sono scagliati contro il decreto firmato dal presidenteper «garantire l’indipendenza spirituale dell’Ucraina». «Credo che la chiesa ortodossa dovrebbe proclamare chesia ufficialmente la venuta dell’. È l’ufficiale. ...

