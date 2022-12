WWE | Ecco chi ha vinto la Coppa del Mondo di Smackdown tra Ricochet ed Escobar

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 dicembre 2022) Questa notte uno degli appuntamenti più importanti in programma per Friday Nightera la finalissima dellaWorld Cup. Il torneo che scimmiotta i mondiali di calcio in atto in Qatar e che vedeva di fronte per la sfida decisivae Santos. Campione del, più o meno I due wrestler si sono affrontati in un match pazzesco, che ha fatto saltare sulla sedia i tifosi. Una match dal livello altissimo che ha visto trionfare alla fine. Il neo “campione del” è stato quindi premiato con l’ambito trofeo, venendo quindi nominato contestualmente #1 contender per il titolo intercontinentale detenuto da Gunther. Proprio il campione intercontinentale e leader dell’Imperium si è quindi fatto strada sullo stage, ...