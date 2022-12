Dialoghi sul Mediterraneo | Meloni | ci vuole più Europa Non possiamo gestire da soli i flussi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Interdipendenza, resilienza, cooperazione: sono i tre punti cardine attorno a cui ruota il discorso che il presidente del Consiglio Giorgiaha tenuto nella sessione conclusiva dell’ottava edizione deisuldi Roma che si è svolta all’Hotel Parco dei Principi della capitale. Un intervento, quello della premier, basato su un presupposto fondamentale che la sua relazione pone nell’incipit, rilanciando le parole del ministro Tajani: «L’Italia è fortemente impegnata con questo governo a rafforzare il suo ruolo nel». Una relazione ricca di spunti e di riflessioni, in cui laha affrontato criticità e prospettive in agenda sulle tante tematiche in attesa di risposta. E rispetto alle quali, ha sottolineato il presidente del Consiglio a nome del governo, «siamo ...

