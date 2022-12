Ascolti tv | dati Auditel di venerdì 2 dicembre | il Brasile e Ballando con le Stelle dominano la serata

Prima serata del 2 dicembre: Rai 1 vince la gara di. Idell'access prime time di venerdì 2 dicembre . Idel preserale: L'Eredità guarda tutti dall'alto .tv, come funziona ...Vediamo, quindi, quanto ha ottenuto l'appuntamento di ieri, riportando idi seguito, mentre nel terzo paragrafo indichiamo glidei programmi delle altre reti. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO...Nuovo appuntamento con i dati Auditel, il sistema di rilevamento degli ascolti in tv: nella serata di venerdì 2 dicembre 2022 a spuntarla sono stati Milly Carlucci e i concorrenti di Ballando con le ...Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle inizia oltre le 22, con amplio ritardo rispetto alla consueta programmazione ...