Ucraina | Russia | “Putin sempre aperto a negoziati”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il Presidente russo èstato e continua a essereper garantire i nostri interessi”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri Joe Biden aveva detto di essere disponibile a parlare ase avesse avuto intenzione di porre fine alla guerra. “Il modo migliore per garantire i nostri interessi è con mezzi diplomatici e pacifici”, ha aggiunto Peskov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

