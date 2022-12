LIVE Serbia-Svizzera 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Vlahovic e Mitrovic ribaltano tutto!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMERUN-BRASILE DALLE 20.00 41? Buona uscita alta di Milinkovic-Savic su Embolo. 40? Ha cambiato atteggiamento la, attendendo lanella propria metà campo. 38? Pavlovic si immola sul tiro di Vargas! Lasi difende con tutti gli uomini. 36? Freuler non riesce a fare la diagonale, Akanji è in ritardo: pallone vagante sul quale si avventache con il sinistro la mette all’angolino. 35?CCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!! IL RADDOPPIO DELLA!!!!!! 34? Secondo giallo per la: dopo quello di Widmer, anche per Vargas. 33?prova ad arpionare il pallone da posizione defilata, ma non ...

Il Brasile , già qualificato agli ottavi di finale, che se la vedrà contro il Camerun (ultimo ad un punto come la Serbia) che andrà a caccia di una vittoria per poter sperare ancora nel passaggio del turno. La Serbia per continuare a sperare, la Svizzera per mettere in cassaforte in risultato e il passaggio del turno. Allo Stadio 974 di Doha va in scena la sfida clou del Girone G , fondamentale per ...