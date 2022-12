La Fiorentina finisce in Parlamento | nasce il Viola club Montecitorio | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) 2022-12-02 13:58:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Riparte anche con un po’ dila XIX legislatura italiana, con la distribuzione del nuovo modulo d’adesione tra deputati e senatori al. A far partire l’iniziativa è stato il deputato PD Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio, che oggi ha inviato a deputati e senatori tifosiuna lettera e la nuova scheda d’iscrizione: in alto il giglio, in basso la foto di Firenze vista dal Piazzale Michelangelo. Tutto ovviamente di colore. Questa mattina il deputato del centrosinistra ha poi rilasciato qualche battuta in merito riportata da adnkronos.com: “Laè l’unica passione per cui posso accettare di stare in un gruppo con esponenti ...