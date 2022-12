Domani

Delibere sul sito Ilha fatto solo una piccola concessione: le deliberazioni saranno disponibili esclusivamente sul sito del Cite. Una parziale conquista da parte delle opposizioni, dato che ...E oggi quella rivoluzione delle parole si ripete e diviene la cifra fondativa delMeloni, a ... quindi meritano di essere PUNITI", il ministro racconta un Paese che non c'è,le cause ... Il governo nasconde le decisioni sulla transizione ecologica Il Comitato interministeriale per la transizione non dovrà pubblicare le deliberazioni sulla Gazzetta ufficiale, esenzione concessa solo al Copasir. Opposizioni in allarme per la mancanza di trasparen ...Il problema non è governare, ma “come” si governa ... È perfetta per interpretare una novità o è un’operazione gattopardesca, dietro la quale si nasconde la volontà di cambiare tutto per non cambiare ...