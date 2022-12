Calciomercato.com

Walid, attaccante del Bari che si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale con il Marocco, piace già a tante squadre. Napoli interessato adel Bari Secondo Sky Sport , oltre al Napoli, lo hanno messo nel mirino pure Lazio, Sporting CP e Nottingham Forest. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è ...Caprile efiniranno la stagione con il Bari, ve lo assicuro. Avranno sicuramente delle offerte, ma ne parleremo al momento opportuno. In entrata ci sarà bisogno di qualcosa per ... Cheddira, il mercato dopo i Mondiali: non solo Napoli e Lazio, c'è la Premier Walid Cheddira piace da tempo alla dirigenza della Sampdoria, ma il giocatore del Bari non partirà nel mercato invernale. In estate i blucerchiati, e non solo, proveranno a portarlo a convincerlo a ca ...CIRO POLITO IN CONFERENZA STAMPA: “RAGAZZI ENCOMIABILI, NON SIAMO IN CRISI. SCHEIDLER MI PIACE, MA LO VOGLIO PIU’ CATTIVO. ASPETTIAMO CETER, DA SALCEDO PRETENDO DI PIU’. CAPRILE E CHEDDIRA NON SI MUOV ...