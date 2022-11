Tabellone Mondiali Qatar 2022 | i possibili incroci | Brasile-Argentina in semifinale?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Prenderanno il via quest’oggi idi, con il match inaugurale che vedrà scendere in campo il Paese ospitante e l’Ecuador. Le due formazioni sono inserite nel Gruppo A, che vede favorite per il passaggio del turno Olanda e Senegal. Ma andiamo a scoprire come potrebbe delinearsi ildagli ottavi di finale in poi, con un focus ovviamente sulle principali candidate al titolo. ILINTEGRALE IL REGOLAMENTO Partiamo dalle due rivali sudamericane,, inserite rispettivamente nei gironi C e G. Quel che è certo è che non potranno affrontarsi prima delle semifinali, scenario realizzabile nel caso entrambe vincessero i rispettivi gironi o nel caso arrivassero entrambe seconde. Se invece una delle due vince il girone e l’altra ...

DOHA (Qatar) - Si inizia a comporre il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, dopo le sfide odierne, incrociate tra Gruppo C e Gruppo D hanno decretato i seguenti accoppiamenti: la Francia, campione del Mondo in carica, affronterà la Polonia agli ottavi di finale. L'Australia invece se la vedrà con l'Argentina. Inizia a prendere forma il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, con Francia e Australia che si aggiungono a Olanda, Senegal, Inghilterra e Stati Uniti tra le squadre qualificate.