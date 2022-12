Si ferma la serie negativa | la BB14 torna alla vittoria contro Lumezzane

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bergamo. Dopo tre sconfitte consecutive, lariesce a rialzare la testa: nel recupero– match che era stato rinviato per problemi all’impianto di illuminazione della Italcementi – i gialloneri hanno ottenuto unaper 65-54. Punteggi bassissimi per tutta la gara, che è praticamente sempre stata inllo della squadra di casa, poco preecisa in attacco ma sontuosa a protezione del proprio canestro. Coach Ghirelli voleva un segnale e i suoi ragazzi glielo hanno dato con una ragazza di cuore, non perfetta, ma finalmente attenta e di peso in fase difensiva. È così arrivata unaimportantissima che porta Bergamo 4-5 nel computo dei match e da fiducia in vista di un altro sdelicato, quello di sabato in casa ...