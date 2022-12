Pronostico Giappone - Spagna | per le quote può starci il segno 2

Al " Khalifa International Stadium " di Doha il confronto tra ile la Spagna mette in palio il primo posto del gruppo E . Al momento la classifica del girone vede le " Furie Rosse " al comando con 4 punti, un comando ottenuto grazie alla splendida vittoria ...Per le quote la Nazionale allenata da Luis Enrique parte con i favori del, il segno 2 paga mediamente 1.40 mentre l'1 è in lavagna a poco meno di 8.50. Ilnelle prime due gare ...Al "Khalifa International Stadium" di Doha il confronto tra il Giappone e la Spagna mette in palio il primo posto del gruppo E. Al momento la classifica del girone vede le "Furie Rosse" al comando con ...La Nazionale allenata da Hans-Dieter Flick ha conquistato soltanto un punto nelle prime due giornate della fase a gironi ...