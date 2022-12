Pelé di nuovo in ospedale | come sta la leggenda del calcio

Leggi su tvzap

(Di giovedì 1 dicembre 2022)si trova nuovamente ine le sue condizioni di salute non sarebbero le migliori.sta il famoso ex calciatore?, oggi 82enne, è ricoverato all’Albert Einstein, a San Paolo. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver riscontrato un gonfiore generalizzato su tutto il corpo e una insufficienza cardiaca scompensata. Cosa gli è successo?diinsta?è stato ricoverato d’urgenza in undi San Paolo. Cosa gli è successo? Dal 2021, l’ex calciatore ha subito alcuni ricoveri a causa dell’aggravamento del cancro nella regione del colon, identificato nel settembre dello stesso anno. Negli ultimi tempi è stato ricoverato varie ...