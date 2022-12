Patrick Zaki cittadino onorario di Roma | le parole del sindaco Gualtieri

è cittadino onorario di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la delibera per conferire la cittadinanza onoraria al ricercatore dell'Università di Bologna rapito in ...'La storia die' simbolo e stimolo per difendere ogni giorno la liberta', un diritto che e' fondamento di democrazia e uguaglianza. E' stata una grande emozione poterlo avere collegato con noi ...3' di lettura 01/12/2022 - di Emiliano Pretto e Alessandra Fabbretti ROMA - L'Assemblea Capitolina di Roma ha concesso, con un voto unanime, la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egizia ...Patrick Zaki in collegamento dall’Egitto, ha salutato in italiano per poi continuare in inglese: “È un piacere essere con voi, a solo due giorni dalla mia ultima udienza” ...