La faccia tosta di Bersani che difende Soumahoro | “Il suo messaggio è giusto | anche un prete sbaglia” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In studio, a “Di Martedì” di Giovanni Floris, Pierluigisi ritrova are l’indifendibile, le vicende familiari e affaristiche della già tramontata stella della sinistra, il neodeputato Aboubakar. L’ex segretario del Pd con una discreta, ci prova: “Sicuramente quello che sta venendo fuori non è accettabile, ,maunche ha peccato può dare il. Luii migranti dallo sfruttamento, è un problema che esiste, non lo si può buttare via a causa di questa vicenda”.e la difesa diLEGGI, fine dei giochi: le coop della suocera verso scioglimento e ...