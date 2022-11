Un tè per ogni momento | proprietà e benefici di una tazza al giorno

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il tè è indubbiamente il re degli infusi, viene gustato in molti paesi ed è una bevanda fondamentale per diverse culture e sistemi economici. Molte persone bevonounadi tè: non è apprezzato solo per il suo gusto ma anche per i suoi moltepliciper la salute e la sua ampia varietà di nutrienti; è l’accompagnamento ideale per la colazione, la merenda o semplicemente per un pomeriggio piacevole di lettura e relax. È un infuso gustoso, ricco di vitamine e minerali e con pochissime calorie, rappresenta una fonte importante di antiossidanti, nutrienti che hanno il compito di combattere i radicali liberi, ossia le molecole che ossidano le cellule e le fanno invecchiare. Inoltre il tè contiene altri componenti bioattivi come i tannini, che hanno un effetto astringente e altre sostanze come ...